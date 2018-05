Legano i cinque dipendenti con le fascette e fuggono col bottino da 20mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

TAVULLIA - Hanno colto l’attimo giusto per colpire in banca. Nessun cliente ma la cassaforte aperta e il bottino in essa contenuto a loro completa disposizione. La somma ammonta a circa 20 mila euro. E’ il risultato di una rapina messa a segno ieri nel primo pomeriggio all’interno della filiale di Banca Intesa Sanpaolo a Tavullia nella centralissima via Roma al civico 64, proprio sotto le mura dove più in alto si trova il palazzo del comune e, nella salita poco lontano in linea d’aria, la sede del Valentino Rossi Fan Club. Due i ladri che agendo in coppia sono poi fuggiti a piedi con il bottino.