Il ladro spietato ruba i regali di Natale ad una bimba di tre anni

TAVULLIA - Nonna Anna, alla piccola Emma, la sua nipotina di 3 anni appena, ha dovuto fare un regalo diverso, più piccolo. I vestitini, il gioco didattico e la macchina per fare la pasta che le doveva recapitare, già impacchettati, pronti solo da mettere sotto all’albero, sono stati rubati a ridosso della vigilia di Natale. Dickens non abita a Tavullia, la cattiveria sì.Il ladro che la sera del 23 dicembre ha forzato l’auto della signora, non ha solo razziato senza pietà tutto quello che ha trovato al suo interno ma con quei regali sottratti, di cui probabilmente non se ne farà nulla, ha rubato la festa e la gioia di una bambina e della sua famiglia. È accaduto al parcheggio del supermercato Conad.