I ladri arrivano all'ora di cena a Tavullia: svaligiate tre case al piano terra, spariti i gioielli

TAVULLIA - Tre furti in serie in abitazione. Una banda di ladri in azione. I colpi sono avvenuti a Tavullia, in zona residenziale. Qui i ladri hanno agito tra le 20 e le 21 approfittando dell’assenza dei proprietari. Le case sono ai piani terra e i malviventi hanno forzato le porte finestre del primo piano e del piano seminterrato per accedere.

Piero Farabollini (presidente Geologi Marche): «Nel 1930 l'ultimo terremoto così forte. Le trivelle? Non c'entrano»

Qui hanno rovistato ovunque ma è nelle camere da letto di due abitazioni che hanno trovato, nei cassetti, i gioielli. Si tratta di monili d’oro come collane, orecchini, bracciali, pietre. Il tutto per un valore ancora da quantificare. Poi si sono spostati verso una terza abitazione da dove sono entrati dalla finestra del bagno. Sono entrati, ma qui, probabilmente spaventati da qualche rumore, o avendo visto che la situazione poteva diventare critica per loro, hanno abbandonato la casa senza prendere nulla.