Valentino Rossi, Francesca Sofia e il Gp: Tavullia pronta all'invasione gialla

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Un tifoso, eccedendo solo un po’, l’ha definita «la first lady». A Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, è bastato postare su Instagram una foto in scarpe da ginnastica e cappellino, accompagnata dalla frase «il riassunto di questa estate: sorriso e serenità. Grazie a chi ne ha fatto parte». Il cuoricino giallo al posto del punto ha fatto partire la ola tra tifosi di Vr46: uno state of mind che ha scatenato centinaia di complimenti (a lei) e richieste di vittoria (per lui) nel Gp di casa.La splendida modella di Arese, o come l’ha definita un altro follower «la tipa del capo», sta vivendo da vicino il suo primo “effetto Misano”: l’unico periodo dell’anno in cui il non tempo e non luogo dei social si materializzano in questo angolo di mondo al confine tra Marche e Romagna dove, tra oggi e domenica, sono attese circa 160mila persone, in buona parte credenti praticanti del Valentinismo in cerca dell’impresa.