Paura nella casa invasa dal fumo: prende fuoco la moto parcheggiata nel sottoscala

TAVULLIA - Paura ieri sera a Tavullia, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è incendiato un motocilco parcheggiato nel sottoscala di un'abitazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso mezzanotte chiamati dai residenti, allarmati anche dal fumo. La squadra, sul posto con 2 autobotti e un’autoscala, ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Per fortuna non sono state segnalate conseguenze per le persone coinvolte.

