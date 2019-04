Francesca Sarti e "Lady Vale Rossi" alla conquista del mondo con Envidiame

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Fosse un film la premessa sarebbe: tratto da una storia vera. Quella della pesarese Michela Sarti che, con una intuizione geniale, in pochi anni ha creato, lanciato e affermato Envidiame, il brand di beachwere che in «una parola racchiude l’invidia stessa». Nata a Pesaro come start-up nel 2015, l’anno scorso con l’indovinata campagna fotografica eivissenca di Francesca Sofia Novello, la stupenda “Miss Rossi”, Envidiame ha catalizzato gli occhi (maschili) e corpi (femminili) di mezzo mondo. Preparatevi: l’accoppiata vincente, ora, passerà al livello successivo con una linea creata a quattro mani. Top secret, dopo il paparazzatissimo set fotografico dell’anno scorso, la meta dello shooting per la capsula firmata Sarti-Novello che vedrà la luce nel 2020. «Noi stiamo già lavorando per il 2020, sappiamo già cosa andrà di moda» aggiunge Michela Sarti, 34 anni indossati con il piglio dell’acquario che sa quello che vuole