Le foto trappole "catturano" un lupo a pochi chilometri dal centro

TAVULLIA - Avvistato un lupo tra Tavullia e San Giovanni in Marignano. Non era mai accaduto, in tempi recenti, che si spingessero così a valle in questa zona (anche se sul San Bartolo, per esempio, sono ormai di casa). Probabilmente erano due (il primo ha fatto scattare la fototrappola, il secondo è stato ripreso).È probabile che abbiano fiutato, in zona, il loro cibo preferito: i cinghiali. La fototrappola piazzata da Davide Vescovelli ne ha immortalato uno (vedi il frame sopra) a pochi chilometri dal centro di San Giovanni.