Ferito alla mano dal tosaerba: portato in eliambulanza a Torrette

TAVULLIA - Tanto spavento, un po’ di sangue perso ma per fortuna senza conseguenze troppo pesanti per il malcapitato. E’ successo ieri in tarda mattinata a Tavullia, quando un signore anziano, approfittando della bella giornata di sole per dedicarsi alla manutenzione del verde, si è ferito con un attrezzo da giardinaggio, pare un tosaerba, mentre stava lavorando in un giardino.Subito dopo l’incidente, sono stati immediatamente allertati i soccorsi, che sono intervenuti in tempi record. In un primo momento si pensava che la ferita fosse piuttosto grave, tanto che sono intervenute sul posto sia un’ambulanza del 118 (poi rientrata, ndr) sia l’eliambulanza Icaro che si è alzata in volo dall’ospedale regionale di Ancona. L’uomo è salito sull’elicottero con le proprie gambe e il braccio fasciato, ed è stato trasferito velocemente presso il reparto di chirurgia di ricostruttiva e chirurgia della mano diretto dal dottor Michele Riccio, unità del nosocomio regionale di Torrette specializzata nel riattaccare anche arti completamente amputati e che in passato ha salvato mani e piedi a tantissimi pazienti. Fortunatamente, non si trattava del caso dell’incidente di Tavullia, poiché all’uomo dai medici in servizio è stata riscontrata una ferita profonda con sub-amputazione e frattura ma nulla di particolarmente preoccupante o che potesse far pensare ad una amputazione.