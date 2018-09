A Tavullia è scoppiata la febbre gialla: â€‹parata di vip Vale Rossi in videochiamata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA – Il gran premio di Misano scalda i motori (oggi le prime prove), maUn inizio col “botto” per Tavullia in Moto. La manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Tavullia, giunta ormai alla quinta edizione, si è aperta ieri sera con i piloti della VR46 Riders Academy. A seguirla tantissime persone che già dal pomeriggio hanno iniziato ad arrivare a Tavullia. Neppure la pioggia iniziale è riuscita a fermare lo spettacolo. Sul palco alcuni tra i migliori talenti del circuito: da Marini a Foggia, da Bulega a Bagnaia, fino ad Antonelli, Migno, Baldassarri e Bezzecchi. A intervistarli il giornalista Sky Mauro Sanchini che, a sorpresa, è stato affiancato dalla voce del Motomondiale: Guido Meda. Ma le sorprese non sono finite a quel punto perché mentre l'entusiasmo del “popolo giallo” veniva esaltato dalle immagini trasmesse sul maxi schermo e dalle parole dei piloti è arrivata la video telefonata (tramite Skype) più attesa. Quella di Valentino Rossi che ha ringraziato tutti i presenti per essere venuti a Tavullia e aver partecipato alla festa. Una festa che continuerà stasera con Carlo Pernat, Graziano Rossi, Flavio Fratesi e Marco Masetti che racconteranno un Valentino Rossi in versione inedita. Insieme a loro saranno presenti anche Manuel Poggiali, già campione del mondo 125 cc e 250 cc e Gianni Rolando, “storico” avversario di Graziano Rossi. Chiusura domani, dalle 19:30, con “Motori accesi”: musica e divertimento grazie all'animazione dei dj di Radio Sabbia e l'esibizione musica della band Hot Licks “Rock'n Roll & Cotillons”. "La serata di ieri - spiega l'assessore al Turismo di Tavullia Patrizio Federici - è stata forse la più bella di questi 5 anni".