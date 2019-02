Domate dopo venti ore le fiamme alla discarica Nuovi esami dell'Arpam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA – L’incendio non è ancora domato, ma è sotto controllo: i vigili del fuoco al lavoro da più di 20 ore alla discarica di Ca’ Asprete hanno avuto ragione del rogo scoppiato ieri.I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, bagnando il materiale per evitare che il fuoco riprenda vita o si espanda. Non si esclude nulla circa le cause dell’innesco. La nuvola di fumo grigio si è alzata di decine di metri in cielo ed è stata visibile dalle colline circostanti. L’odore acre, simile alla plastica, è stato avvertito a chilometri di distanza. Tanto che la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci aveva invitato a tenere le finestre chiuse. Attesi anche nuovi esami da parte dell’Arpam sulle sostanze sprigionate dall’incendio.