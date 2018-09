Corto circuito innesca le fiamme: casa inagibile e famiglia sgomberata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Probabilmente un corto circuito al quadro elettrico la causa dell’incendio divampato ieri poco prima di mezzogiorno nel garage seminterrato di un’abitazione a Belvedere Fogliense. L’allarme è stato dato dai proprietari dell’appartamento al piano terra di via Parrocchiale. Subito sul posto i vigili del fuoco arrivati con una squadra da Pesaro e, a supporto, un’autobotte da Urbino. Verso le 15.30 le fiamme erano domate e il locale messo in sicurezza. Non vi erano mezzi all’interno del garage e a bruciare sono stati solo alcuni oggetti di poco valore e masserizie. L’abitazione al piano terra però è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco a causa dell’intenso calore sprigionato dall’incendio e dal pavimento direttamente sopra il garage che ha subito danni. La famiglia comunque non ha avuto problemi con la sistemazione per la notte dal momento che si è trasferita al secondo piano della palazzina, che ha un ingresso autonomo, dove risiedono alcuni loro parenti. Ora, resta da capire quanto tempo occorrerà per la bonifica e verifica dell’area.