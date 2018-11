Camion finisce nel fossato e si schianta contro il recinto di una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA – Paura alle porte di Tavullia questa mattina intorno alle 4, per la violenta carambola di un camion.L’incidente è avvenuto, sulla strada provinciale che da San Giovanni in Marignano porta a Tavullia, in località Santa Maria in Pietrafitta a circa 500 m dal confine con il Comune di Tavullia, dove un autoarticolato, carico di lamiere, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo nel fossato sul lato destro delka sua corsia sdi marcia in direzione Tavullia e terminava la corsa contro il muro della recinzione di un'abitazione che si trovava a una ventina di metri più avanti. Nell'incidente non venivano coinvolti altri veicoli né persone, mentre l'autista del pesante mezzo riportava solo qualche graffio. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per il recupero del carico e la rimessa in strada del pesante automezzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto Radiomobile della Compagnia di Riccione.