Tavullia blindata per le nozze di Uccio con Valentino Rossi testimone e tanti vip

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA Valentino Rossi, il compagno di una vita, sarà il testimone. Attesi poi tanti amici storici, da Cesare Cremonini, Marco Materazzi al Dj Ralf. Sale l’attesa a Tavullia per il matrimonio di Alessio “Uccio” Salucci che domenica pomeriggio convolerà a giuste nozze con la sua Pamela Severini. Sarà, manco a dirlo, una cerimonia blindatissima.Tavullia sarà divisa in due. Da una parte gli amici e parenti di Uccio che cercheranno, ovviamente, di garantire tutta la privacy possibile che si richiede a un evento così intimo e importante. Dall’altra una folta, foltissima, schiera di curiosi che non perderanno l’occasione per vedere da vicino un parterre di invitati ricco di personaggi noti, a cominciare dai tanti piloti dell’Academy e non solo, per finire con Valentino Rossi.