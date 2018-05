Bimbi a lezione di sicurezza â€‹stradale nel ranch e sulla pista di Vale Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - A scuola dal loro “idolo”. Per imparare l’educazione stradale divertendosi. Si è svolto tra aprile e maggio al Ranch di Valentino Rossi il progetto “Educazione stradale” proposto dalla scuola dell’infanzia “Nascondino” di Tavullia e realizzato anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Tavullia.Il progetto ha l’obiettivo di insegnare ai più piccoli (di 3, 4 e 5 anni) il significato dei principali cartelli stradali, come usufruire correttamente delle strisce pedonali e quali sono i comportamenti corretti da tenere in strada per la propria sicurezza. E così in tre diverse uscite, una per classe, gli oltre 90 bambini della scuola per l’infanzia hanno prima visitato l’impianto, dove si allenano la leggenda del motomondiale Valentino Rossi e i piloti della VR46 Academy, poi hanno percorso, a bordo di macchinine di cartone, il “pistino” del Ranch allestito per l’occasione.