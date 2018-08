Auto sbanda e finisce contro â€‹un cancello: due ragazzi feriti, uno grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Grave incidente poco dopo le 18,30 a Padiglione di Tavullia: grave un ragazzo portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Lo schianto è avvenuto nel centro di Padiglione di Tavullia: due ragazzi di origine marocchina stavano viaggiando a bordo della loro auto, quando, probabilmente per evitare un'altra auto che si stava immettendo sulla strada, hanno sbndato con il mezzo che si è violentemente schiantato contro una cancellata. Feriti entrambi i ragazzi, uno dei due abbastanza seriamente: è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Più rassicuranti le condizioni dell'altro, portato comunque al San Salvatore di Pesaro. Sul posto la polizia municipale di Pian del Bruscolo.