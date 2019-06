Arrotonda la pensione spacciando eroina e cocaina: 68enne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Alle soglie dei 70 anni arrotonda la pensione vendendo droga. La scorsa serata infatti, i carabinieri della Tenenza di Cattolica, hanno arrestato un uomo di Tavillia di 68 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il pensionato è stato sottoposto a perquisizione personale e successivamente i carabinieri hanno setacciato la sua abitazione. Dalle perquisizioni sono emersi due diversi contenitori di sostanze stupefacente. Sono stati infatti rinvenuti 5 grammi di eroina e 14 grammi cocaina, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio e che venivano sequestrati. L’arrestato comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini per essere processato con rito direttissimo.