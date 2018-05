Accendono i Daily senza le chiavi e fuggono: caccia alla banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA – Una banda di ladri specializzati in furgoni Iveco Daily sta colpendo a ripetzione tra la Romagna e le Marche. Almeno 4 colpi nella zona tra Tavullia, San Giovanni in Marignano e Montescudo.L’ultimo colpo è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Montescudo, ma il mistero è come faccia la banda di ladri ad avviare rapidamente il motore senza avere le chiavi: il sospetto è che agiscano sulle centraline inserendo dei codici che sblocchino l’accensione. I furgoni rubati sono infatti Daily, uno di questi è stato rintracciato con il Gps nei pressi di Cerignola (Bari). La vittima dell’ultimo colpo, a cui è relativo il video, ha riferito che il furto è durato pochi minuti e che i ladri si sono anche disfatti di un I-phone nuovo che aveva dimenticato sul mezzo. Mezzo che è poi stato immoratalato mentre si dirigeva verso Pesaro.