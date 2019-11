Acqualagna, Cucinelli: «Cari giovani ispiratevi alle stelle non ai social»

ACQUALAGNA - «Siamo in una bella terra che ha un prodotto speciale. Questa parte del mondo è stata benedetta dal Creato ma dobbiamo tornare ad avere grandi ideali». Brunello Cucinelli, stilista famoso per l’omonimo brand e per il suo capitalismo umanistico, è entrato a far parte del Grand’Ordine della Ruscella d’oro. E’ stato il sindaco Luca Lisi a conferirgli il prestigioso premio a Teatro Conti gremito di pubblico nell’ambito della Fiera nazionale del tartufo. Il Re mida del cashemere, autore del libro autobiografico “Il Sogno di Solomeo”, ha ipnotizzato il pubblico ripercorrendo la storia della sua vita, tra curiosità e aneddoti, di cui il simbolo è il sogno di Solomeo, appunto, il piccolo borgo in provincia di Perugia che si è trasformato in un’impresa umanistica.



In prima fila in platea ad ascoltare Cucinelli, gli amministratori locali, l'amico Piergiorgio Cariaggi della Cariaggi Spa di Cagli, il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, il presidente del Consiglio del comune di Urbino, Elisabetta Foschi e il presidente di Confindustria Pesaro e Urbino Mauro Papalini. Cucinelli si è rivolto ai ragazzi in platea definendoli "Custodi del Creato": «Siate persone amabili, per bene e più idealisti e non offendete il prossimo altrimenti lo ucciderete. Coltivate il coraggio e la passione dei viaggi che vi apriranno al mondo senza avere paura. Ogni essere umano è diverso e merita che siate carini e geniali con lui così come con i vostri genitori. Non perdete troppo tempo sui social ma guardate il cielo e fatevi ispirare dalle stelle».