APECCHIO - Dopo due anni di astinenza pr il Covid, la gioia di tornare a vivere: divertirsi, mangiare, bere e perché no pure sbronzarsi. Tutto questo è stata la 40esima edizione della mostra mercato del tartufo di Apecchio, che dopo un venerdì in cui le cateratte del cielo si sono aperte ha potuto brillare sabato e ieri sotto un sole luminoso e stelle sì un po’ freddine ma che importa.

Sabato notte il centro storico è stato invaso da una marea di visitatori, giovani, giovanissimi e anche persone mature, che hanno letteralmente occupato le 12 cantine e osterie allestite per l’occasione, con il boom registrato alle 2 di notte. Veramente straripante la folla che ha saccheggiato dai menù le migliori prelibatezze, con il bis consumato ieri a pranzo. Piatti locali, cuochi caratteristici, volontari indefessi come nel terrazzone dell’Avis per tante gratificanti fatiche.

Da 2.000 a 2.800 euro al chilo

Purtroppo, quasi assente è stata sua maestà il tartufo bianco: quel poco che c’era aveva prezzi da annusata e fuga (da 2.000 a 2.800 euro al chilo). Con anche il più modesto nero che non scherzava affatto. Come dire che per acquistare il tartufo bianco senza dilapidare il portafoglio bisognerà aspettare – sperano gli esperti del settore – fine ottobre o inizio novembre.

Poi tanti eventi e premiazioni hanno fatto da cornice alla mostra, con il quadro impreziosito ieri nel tardo pomeriggio dalla presenza sul palco del cantante e compositore, ex Pooh, Red Canzian, atteso con fibrillazione da centinaia di fan e no, incoronato Re Tartufo 2022, degno epilogo di una mostra che ieri ha fatto registrare forse il record di presenze di tutti i suoi quarant’anni.

Il sindaco emozionato

Un grande successo per Apecchio, insomma, con il sindaco Vittorio Nicolucci visibilmente emozionato e la ciliegina sulla torta, appunto, di Red Canzian impegnato in un concerto pieno di ovazioni in cui ha riproposto tutta la sua storia di artista.