Morìa di tartarughe in mare, forse per ipotermia. Due carcasse trovate sull'arenile di Pesaro e Fano

PESARO - Sono le violente mareggiate di questi giorni a provocare una moria di animali sulla battigia delle spiagge. Tra questi le tartarughe caretta caretta spesso di notevoli dimensioni. due tartarughe giganti di quella specie (molto frequente in mare Adriatico) sono state trovate a Pesaro e a Fano.

I due rinvenimenti sono state effettuati da persone che, approfittando della mattinata di sole dopo due giorni di maltempo, hanno scelto di passeggiare lungo la spiaggia. A Pesaro la grossa tartaruga morta è stata rinvenuta nella zona di Sottomonte all’altezza dei bagni Gelsi. I passanti hanno allertato sia Marche Multiservizi che la Capitaneria di porto per effettuare il recupero. Più o meno nelle stesse ore è stata ritrovata anche la seconda tartaruga, sempre di dimensioni notevoli questa volta sulla spiaggia di Torrette. Tra le ipotesi delle cause di spiaggiamento c’è anche l’ipotermia che può uccidere anche tartarughe in buona salute.

