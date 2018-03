Arriva a Fano la sesta tappa della Tirreno-Adriatico Tutti i divieti alla viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sarà un rilevante evento sportivo a sconvolgere lunedì la vita di Fano: l’arrivo della sesta tappa Numana – Fano della Tirreno Adriatico. La viabilità viene rivoluzionata, alcuni divieti sono entrati in vigore dalle 17 di domenica e resteranno validi fino alle 20 di lunedì.Si tratta del divieto di sosta in viale Gramsci, con rimozione obbligatoria, nel controviale lato monte tra l’ingresso principale della caserma e via Montegrappa e nel controviale lato mare tra via Giovanni da Serravalle e via Montegrappa. Lo stesso divieto è stato posto in via Malagodi e in via dei Mille, dove non si può nemmeno transitare. Così come, dalle 6 di lunedì, non si può transitare in viale Gramsci sia nella carreggiata che nelle fasce di pertinenza laterali; anche qui è stato posto un divieto di sosta.In via Puccini il divieto di sosta per consentire lo stazionamento degli automezzi Rai entra in vigore dalla mezzanotte di domenica. Dalle 6 di lunedì invece sono coinvolte le vie Mercantini, Palazzi, Bixio, Dodici Settembre e Negusanti, via Montevecchio tra via Saffi e viale Gramsci, vicolo Alavolini area via palazzi Gisberti e via Tomani. In via del Vasaro e in via Negusanti tra via Palazzi e viale Gramsci è stato aggiunto un divieto di transito.Il traffico pesante in attraversamento della città proveniente da Sud sarà deviato dalle 6 alle 15 di lunedì in via Fragheto, verso via Papiria. Tra le 12 e le 16.30 di lunedì un divieto di sosta con rimozione entrerà in vigore anche nella IX strada di Bellocchi, in viale Dodici Settembre e in via Pisacane, dalla curva della stazione all’incrocio con via Veneto.Infine nell’orario della corsa dalle 14.40 alle 16.30 non si potrà transitare nelle seguenti vie facenti parte del circuito che i ciclisti percorreranno 3 volte: Soncino, Pertini, Roma, Gramsci (dove è previsto l'arrivo), Dodici Settembre, Pisacane, Piceno, Fragheto, delle Querce, Mattei, Papiria, Petruccia e Campanella. Le uniche due scuole a restare chiuse saranno il Battisti e la Corridoni. Le altre o funzioneranno regolarmente o anticiperanno la chiusura alle 13 di lunedì.Rilevante viene considerato l’effetto promozionale che l’arrivo della Tirreno Adriatico a Fano, reso possibile per la prima volta, eserciterà sulla città, dato la presenza di mass media di tutto il mondo che, parlando degli eventi agonistici della gara, non mancheranno di divulgare le immagini di Fano e dei suoi monumenti. Si tratta di un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale che per esso ha anticipato l’asfaltatura delle strade rientranti nei circuito per un importo di 100.000 euro.La corsa condizionerà anche i Comuni di Mondolfo e San Costanzo: dalla Pergolese infatti i corridori percorreranno a Mondolfo le vie Valcesano, dell’Artigianato, Vittorio Veneto, Verdi e Fano; quindi entrati nel Comune di San Costanzo, transiteranno nelle vie San Fortunato, Villetta Adriatica, Marche, della Libertà, piazza Perticari, piazzale della Vittoria, via Garibaldi, via Solfanuccio fino al confine con il comune di Terre Roveresche per poi svoltare verso Fano.