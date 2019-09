Distrutta dalle fiamme una azienda di mobili Minacciati anche gli stabilimenti vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Spaventoso incendio nella notte a Vallefoglia nella zona industriale di Talacchio dove poco prima di mezzanotte è andato completamente a fuoco un capannone che contiene materiale in legno. Ad andare a fuoco in via del Piano lo stabilimento della Top Line azienda di mobili che produce arredi per abitazioni con camere, camerette e soggiorni. In pochi minuti si sono sviluppate lingue di fuoco altissime visibili a chilometri di distanza con un forte e acre odore che ha invaso il centro abitato di Montecchio. Ignote al momento le cause del rogo che ha interessato oltre 5mila metri quadri di struttura minacciando anche gli stabilimenti vicini. Le fiamme hanno accerchiato il prerimetro dello stabile facendo crollare il tetto. Man mano che il rogo avanzava hanno ceduto anche le pareti e parte della struttura. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Pesaro e i carabinieri.