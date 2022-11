PESARO Sono tre studenti, due ragazzine e un ragazzo, ma sono anche tre amici che risiedono a Mombaroccio. Ieri mattina come sempre dovevano andare a scuola a Pesaro e hanno deciso per l’auto: il più grande, 19 anni, ha già conseguito la patente, guida e ha una macchina a lui intestata. Il ragazzo, l’unico maggiorenne del gruppo, ha dato un passaggio a due sue amiche, due studentesse di 14 anni, e da Mombaroccio si sono mossi per raggiungere Pesaro passando dal “trebbio della sconfitta” per poi scendere dalla provinciale 32, passare per Ponte Valle e quindi Santa Veneranda. Non erano ancora le 8 di ieri mattina quando la Ford Fiesta su sui viaggiavano gli studenti ha subito un pauroso incidente il cui bilancio è di quattro feriti, tutti ricoverati in ospedale, di cui uno - una delle due ragazzine coetanee - grave.



La dinamica



E’ successo all’intersezione tra Strada Ponte della Valle (si chiama così in quel tratto) e Strada di Valle Tresole da cui si può raggiungere Candelara e Novilara. La deviazione per Valle Tresole doveva essere imboccata da una Honda Logo condotta da una pesarese di 40 anni, nell’atto di svoltare verso le colline l’auto, che proveniva da Santa Veneranda, si è scontrata con la Ford Fiesta che invece a Santa Veneranda era diretta e che non è riuscita a evitare l’urto.

Uno schianto talmente violento che la Fiesta è volata per diversi metri finendo con l’impattare contro una casa che sorge proprio ai margini del bivio tra le due provinciali e danneggiandola nel muro esterno. I tre occupanti sono rimasti incastrati all’interno dell’auto e due sono stati estratti dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo dell’incidente insieme alle ambulanze del 118 e agli agenti della polizia locale.

Allertata anche l’eliambulanza che ha trasferito all’ospedale di Ancona la più grave dei tre occupanti, la 14enne che viaggiava era al fianco del conducente. La ragazzina ha subito nell’impatto diversi traumi e si trova ricoverata in prognosi riservata. L’amica che viaggiava con lei e l’amico che guidava l’auto sono rimasti ugualmente feriti ma in maniera più lieve e sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore.



L’ora di punta



Al San Salvatore è stata portata anche la 40enne che era alla guida della Honda Logo e che era impegnata nella manovra di svolta a sinistra quando è avvenuto lo scontro frontale-laterale. L’incidente è avvenuto in ora di punta, con centinaia di mezzi in movimento per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro. A causa della grave entità dello schianto e della necessità di soccorrere i feriti che erano rimasti intrappolati nell’abitacolo della Fiesta è stato necessario chiudere il tratto della provinciale 32 interessato, tratto che è rimasto chiuso fino a dopo le 9 per consentire anche agli agenti della polizia locale di procedere nei rilievi.

La conseguenza è che il traffico è andato in tilt e si sono create lunghissime code con l’ arco di Santa Veneranda a fare da tappo. Decine di veicoli in coda fermi lungo la strada che porta da Pesaro a Santa Veneranda, ma anche nel caso opposto la situazione della viabilità è stata caotica anche perchè con la chiusura di Strada Carloni per i lavori della bretella di Muraglia non c’è stato lo sfogo della circolazione sulla zona Baratoff.

Ne sa qualcosa chi è arrivato in ritardo al lavoro (e sono tantissimi) ma anche i residenti dei Ponte Valle e Santa Veneranda tornati a protestare vivacemente per le condizioni della viabilità della zona.