PERGOLA - E’ andato vicino al colpo plurimilionario il fortunato giocatore che nella città dei Bronzi dorati ha centrato un 5 al Superenalotto. E’ successo nell’ultimo concorso di sabato.

Uno dei pochi 5 vincenti, solamente 15 in tutta Italia, è stato giocato presso la tabaccheria ‘Il quadrifoglio’ in via Papa Giovanni XXIII di Pergola. Oltre 25mila euro, per l’esattezza 25.955,16 la vincita. Nessun 6 che sarebbe valso 340 milioni di euro.

Un precedente a settembre

«Quando abbiamo stampato il bollettino - spiega il titolare Luca Agostini - ci siamo accorti della bella vincita. Al momento non sappiamo altro, ossia l’importo della schedina né tanto meno chi sia il vincitore. Abbiamo una clientela non solo pergolese, si fermano anche tante persone dei paesi limitrofi. Siamo però ovviamente molto contenti. E non è la prima volta, a settembre è stato infatti centrato un altro 5, che è valso una vincita di circa 5mila euro, e durante le festività natalizie un 3 stella. A vincere in quest’ultima occasione un cliente del Nord Italia».

Insomma un’attività fortunata ‘Il quadrifoglio’: dopo due 5 ora si aspetta il 6 milionario.