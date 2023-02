Superbonus, Provincia e Comune di Pesaro acquistano i crediti per 7 milioni: «Non potevamo rimanere inermi»

PESARO- Seguendo la scia di Treviso, la Provincia di Pesaro Urbino, dopo quella di Treviso, acquisterà dalle banche i crediti del Superbonus 110% per un importo di 2 milioni di euro. «Non potevamo rimanere inermi di fronte al dramma di imprese e famiglie - dice il presidente Giuseppe Paolini - abbiamo valutato la nostra capienza annua di oneri fiscali pari a 2 milioni di euro ed è quella che metteremo a disposizione per l'acquisto dei crediti 110% dalle banche del territorio per un arco di tempo congruo, anche per 10 anni. E' chiaro che le banche che libereranno i loro cassetti fiscali grazie al nostro intervento dovranno impegnarsi a riacquistare immediatamente i crediti da imprese e famiglie».

Il ruolo del Comune

Tra le prime a proporsi è stata Banca Pesaro (gruppo Bcc Iccrea) col presidente Massimo Tonucci, che nelle pagine locali del del Resto del Carlino di Pesaro annuncia di aderire immediatamente all'invito della Provincia di acquisto dei crediti: «Siamo prontissimi». Anche il Comune di Pesaro è pronto ad acquistare crediti 110% per 5 milioni l'anno. Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio Andrea Nobili: «Ci sentiamo in dovere di intervenire per sostenere le imprese e le famiglie sulla scia di quanto deciso dalla Provincia - spiega - Incontreremo nei prossimi giorni con il sindaco Matteo Ricci i nostri dirigenti per procedere. Abbiamo una capienza annua di 5 milioni di euro che potremmo mettere a disposizione per acquistare crediti 110% dalle banche da portare in compensazione per le nostre tasse e oneri. Il vincolo per le banche sarà quello che dovranno ripartire con gli acquisti a famiglie e imprese».