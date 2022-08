Suore sorprese dal temporale sul Monte Catria: salvate e riportate in convento dal soccorso alpino e vigili

SERRA SANT'ABBONDIO - Le vie del Signore sono infinite, quelle del Monte Catria invece possono essere impervie. Passeggiavano su un sentiero alle pendici del Monte Catria quando sono state soprese da un forte temporale: paura per due suore nel Pesarese.

La richiesta d'aiuto

L'allarme è scattato verso le 19 di ieri quando le due religiose, che da quanto appreso stanno trascorrendo un periodo di ritiro spirituale nel monastero di Fonte Avellana a Serra Sant'Abbondio, hanno chiesto aiuto dopo aver smarrito la strada all'altezza di un rifugio.

L'intervento

Sul posto in azione i vigili del fuoco e il soccorso alpino che le hanno individuate e recuperate in una zona impervia. Le due sorelle, spaventate e un po' infreddolite ma in buone condizioni, sono state riaccompagnate in convento.