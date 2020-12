Centrato un 5 al Superenalotto con una schedina giocata al bar, vinti quasi 48mila euro

SANT'ANGELO IN VADO - Le Marche anticipano il Natale grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 19 dicembre, infatti, è stato centrato a Sant’Angelo in Vado (PU), un "5" da 47.935,13 euro. La schedina fortunata, riporta agipronew, è stata giocata presso lo Spidy Bar in via Nazionale Nord 26. Il Jackpot intanto ha toccato quota 80,7 milioni di euro e sarà in palio nel concorso di domani, martedì 22 dicembre. L'ultimo "6" è stato realizzato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nelle Marche la sestina vincente è stata centrata solo una volta, con i 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.

