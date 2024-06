Una partita per Fabio Ridolfi a Fermignano. Appuntamento allo stadio di Fermignano. Cappato, Associazione Coscioni: «Come promesso, stiamo portando avanti la sua battaglia»

FERMIGNANO - L'appuntamento si intitola "Una partita per Fabio", secondo memorial Fabio Ridolfi. Si terrà sabato 17 giugno allo Stadio Comunale di Fermignano grazie all'Associazione Luca Coscioni, Andrea Ridolfi e Orgoglio Laniero.

In ricordo di Fabio Ridolfi

Fabio Ridolfi, quarantasei anni, originario di Fermignano, è morto il 13 giugno del 2022 dopo essere stato immobilizzato per 18 anni a letto a causa di una tetraparesi. Stava tentando con l’assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni l’accesso al suicidio assistito, possibile in Italia per le persone nelle sue condizioni, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale Antoniani/Cappato.

Dopo una lunghissima attesa, aveva ottenuto il via libera dal Comitato etico dell’ASUR che aveva verificato la sussistenza dei requisiti, ma che però, in seguito ad altre inutili lungaggini, non aveva indicato le modalità né il farmaco che Fabio avrebbe potuto autosomministrarsi. Fabio avrebbe dunque dovuto attendere ulteriori settimane e la ripresa di un’azione legale per sbloccare la nuova situazione di stallo e vedere rispettata la sua volontà.

Così fu costretto a rinunciarvi propendendo per la sua scelta di ripiego, ovvero la sedazione profonda e continua.

«Fabio Ridolfi è morto come non avrebbe voluto» ricordano Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, «per colpa di una serie di incredibili ritardi e di boicottaggi da parte del Servizio sanitario regionale che l’hanno costretto a scegliere l la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale in corso previa sedazione profonda. Oggi vogliamo innanzitutto unirci al ricordo della famiglia di Fabio, un ragazzo dotato di una forza straordinaria».

«Come promesso prima di salutarlo due anni fa, l'Associazione Luca Coscioni ha continuato a battersi affinché non si ripetessero più simili ostruzionismi e violazioni della volontà dei malati, attraverso la proposta di legge regionale “LIBERI SUBITO” per garantire tempi certi di risposta del SSN, l’assistenza a persone in determinate condizioni e le disobbedienze civili tramite Marco Cappato con l’Associazione Soccorso Civile, per far valere il rispetto della libertà di scelta sul proprio fine vita».

Proprio il prossimo 19 giugno, la Corte costituzionale ritornerà sul tema del fine vita a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito del procedimento a carico di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, per l’aiuto fornito a Massimiliano, 44enne toscano, affetto da sclerosi multipla, organizzando il viaggio e accompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito.

«L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Firenze, lo scorso 17 gennaio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, già modificato dalla sentenza costituzionale 242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale” per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, e 117 della Costituzione. È atteso dunque, un nuovo intervento della Corte costituzionale, questa volta sulla portata e sulla presenza del requisito del trattamento di “sostegno vitale” individuato dalla Consulta nel caso Cappato».

Il programma

16.00: Ritrovo allo Stadio Comunale di Fermignano

18.00: Partita commemorativa e saluto a Fabio

21.00: Proiezione partita Italia - Albania

Parteciperà anche Andrea RIdolfi, fratello di Fabio.

Musica, servizio bar e cibo per tutta la durata dell’evento.

Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Luca Coscioni.