FANO - Quanto pericolose siano la statale Adriatica S ud e la provinciale Flaminia, la prima lungo il rettilineo di Metaurilia, la seconda nel tratto che attraversa Cuccurano e di conseguenza nei tratti urbani delle altre frazioni, lo dimostra il numero delle infrazioni rilevate dagli autovelox , che ha fatto schizzare in alto le multe per eccesso di velocità elevate nei primi 10 mesi del 2022 dalla polizia locale di Fano rispetto all’analogo periodo del 2021: si è passati da 157 contravvenzioni a 9.550 con l’abnorme aumento di quasi il seimila per cento (per la precisione 5.983%).

È sempre questo il dato che quest’anno ha fatto quasi raddoppiare le multe complessive elevate dalla polizia locale per le violazioni al Codice della strada, con un incremento del 93% rispetto al 2021.

I dati del 2022

Dall’inizio dell’anno al mese di ottobre i vigili urbani hanno riscontrato un totale di 29.000 infrazioni, di cui 9.550 per eccesso di velocità. Nel 2021 il dato era molto più basso, essendosi riscontrato un totale di 15.000 infrazioni. Questo non v uol dire che gli automobilisti fossero più rispettosi delle regole del Codice della strada , anzi, allora il più delle volte potevano non rispettarle impunemente, dando motivo alla protesta dei teli rossi appunto per l’installazione de ll’autovelox a Metaurilia, dove sulla statale Adriatica si è continuato a morire, come peraltro a Cuccurano .

Sindaco sanzionato 4 volte

Oggi i più indisciplinati pagano lo scotto e questo ha iniziato a diffondere una guida più prudente, sanzionando il comportamento dei distratti come lo stesso sindaco Massimo Seri che con il suo scooter è stato pizzicato dall’autovelox di Cuccurano, come egli ha pubblicamente confessato, ben 4 volte. In compenso si sono ridotte alquanto le infrazioni commesse dagli automobilisti per l’attraversamento degli incroci con il semaforo rosso. In questo caso, infatti, c’è stato un calo: dalle 5.320 multe elevate nel 2019 si è passati alle 2.784 del 2021 e alle 2.003 del 2022 (in 3 anni - 62%) . I dati ri feriti a l 2020 non sono significativi, in quanto a causa del lockdown il traffico allora si era ridotto sensibilmente.

Tuttavia in precedenza, dopo l’installazione delle telecamere negli incroci semaforici più frequentati , era questa l’infrazione più rilevata, a partire dall’incrocio tra viale Primo Maggio e v iale Carducci, dove specialmente di notte il traffico scorreva senza tenere conto delle segnalazioni del semaforo, per seguire poi all’incrocio tra via dell’Abbazia e via Quattro novembre sul P onte Rosso.

Meno sanzioni ai semafori

Via via tramite il sistema di sorveglianza le multe si sono ridotte e probabilmente così succederà nel tempo per gli eccessi di velocità sul le grandi arterie di traffico.