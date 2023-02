Ufficiale: nuovo campo da gioco per lo stadio Benelli di Pesaro. Lavori al via a fine campionato (con i 900mila euro destinati alla copertura della "Prato")

PESARO - C'era un grando prato verde e c'è ancora. Solo che da alcuni anni non regge più la pioggia: il suo impianto drenante è logoro. Le ultime partite di campionato (il punto più basso toccato con il rinvio di Vis Pesaro - Pontedera, rinviata per impraticabilità del campo a mercoledì 15 febbraio) hanno segnato il punto di non ritorno. Ora è ufficiale: lo Stadio Benelli avrà un nuovo campo da gioco. I lavori al via a fine stagioni, si concluderanno a inizio campionato 23/24. Il Comune di Pesaro - ha comunicato il sindaco Matteo Ricci - ha deciso di destinare i 900mila euro già previsti per la copertura della tribuna prato e la sistemazione di alcune altre piccole questioni, al rifacimento del campo e altri interventi collaterali, in accordo con la società Vis Pesaro.

E la copertura della "Prato"?

«Con questi ulteriori 900mila euro abbiamo superato i 3 milioni di euro di investimenti sul Benelli in questi anni, una cifra più che ragguardevole - ha spiegato - Con Aspes si sta definendo un accordo per intervenire sulla demolizione della vecchia tribuna, sul rifacimento del Circolo della Vis e dei bagni. Un altro tassello di modernizzazione dell’impianto».