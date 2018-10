Spettacolo di teatro musicale: a Fano â€‹omaggio a Thomas Sankara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Proseguono gli eventi della Settimana Africana Regionale XXI° e ci si avvicina ad uno degli appuntamenti più di rilievo di questa edizione: l’omaggio al Burkina Faso e a Thomas Sankara con lo spettacolo di teatro musicale “Il paese degli uomini integri”.Giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 21 dalla Sala Verdi del Teatro della Fortuna l’ONG Tamat di Perugia presenta lo spettacolo di teatro musicale “Il Paese degli uomini integri: omaggio al Burkina Faso”: un racconto di Sandro Cappelletto scritto per la musica di Fausto Sebastiani con Marta Vulpi soprano e i giovani musicisti del Conservatorio di Latina Ottorino Respighi diretti da Francesco Belli.“Il paese degli uomini integri” è un viaggio in prima persona che inizia da un guscio d'uovo rotto accanto a una tomba sbrecciata senza fiori in un quartiere nella zona orientale di Ouagadougou e si snoda a ritroso verso Sankara, Presidente del Burkina Faso tra il 1984 e il 1987, assassinato assieme a dodici soldati della sua guardia del corpo il 15 ottobre del 1987.Dopo il concerto una conversazione aperta con il pubblico su Thomas Sankara con contributi da Sandro Cappelletto (La Stampa) Piero Sunzini direttore di Tamat e il giornalista Andrea Chioini.Obiettivo dell’iniziativa nelle parole del coordinatore di Tamat Colomba Damiani: “Avvicinarsi attraverso l’ascolto al paesaggio umano e culturale del Burkina Faso, per ridarci un senso di giustizia delle distanze di questo mondo. Fano confina con il Burkina Faso! “L’iniziativa è promossa all’interno di UmbriaMiCo, Festival del Mondo in Comune un progetto itinerante e diffuso sull’educazione alla cittadinanza globale con orizzonte l’Agenda ONU 2030, co-finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordinato da Tamat.Lo spettacolo è in collaborazione con l’Associazione Nuova Consonanza di Roma, Marche Solidali e con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Fano. L’ingresso è libero.