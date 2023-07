FANO - Anche quest’anno si riaccendono le luci sull’arena Bcc, grazie ad un ricco programma di eventi organizzati dalla associazione Tre Ponti, in collaborazione con la Pro Loco di Fano e con il patrocinio del Comune e della Regione Marche.

Sempre più questo teatro all’aperto, nato dalla iniziativa del volontariato fanese, sotto l’impulso di Fabio Uguccioni, purtroppo scomparso prematuramente, ha conquistato il gradimento del pubblico, grazie alla qualità dei suoi spettacoli che stanno attirando pubblico anche da altre regioni, ai suoi prezzi popolari, alla varietà delle proposte che interessano tanti i bambini, quanto i giovani e gli adulti e alla bellezza del luogo.

La presentazione

A presentare la nuova stagione hanno contribuito il sindaco Massimo Seri, per il quale l’Arena Bcc rappresenta una risorsa per tutta la città di Fano, e l’assessore agli eventi Etien9n Lucarelli, che ne ha evidenziato il valore dal punto di vista promozionale e turistico. Il deus ex machina di tutto questo è Gino Bartolucci che per organizzare il programma di quest’anno ha intrecciatO nuove relazioni che si muovono sul piano nazionale, come quella con il Nuovo Teatro Verdi di Montecatini e con l’Universal Events.

Già tutto il mese di giugno, fino al 5 luglio prossimo, è stato occupato dai saggi delle allieve della scuola di danza di Fano; in tutto 9 che, private del palcoscenico della Corte malatestiana, hanno trovato nella Arena Bcc il luogo ideale per allestire gli spettacoli di fine anno.

Le commedie dialettali

Il 7 luglio inizierà la rassegna dialettale, un appuntamento ormai fisso per l’arena che è diventata un palcoscenico di interesse regionale. L’esordio è affidato alla compagnia la Tela di Senigallia con “Niusciun è perfett”; seguiranno: il 14 la compagnia J’Arciaplat di Bellocchi con “Chi è l’ultim?”, il 28 Il Guitto con “El palas dle baruf”, il 4 agosto la compagnia Farò Follie di Pesaro con “Pillole di comicità”, il 18 la compagnia Improvvisando con “La famiglia del mio fidanzato”, il 25 la compagnia Teatro Accademia con “Cum girà a fnì?” e il 1° settembre la compagnia Saranno Famosi con “I fantasmi non fanno paura”.



Non da meno è la programmazione cinematografica che presenta film per tutte le età e con la riduzione ministeriale per le pellicole italiane ed europee del biglietto a 3,50 euro. La rassegna inizia il 10 luglio e terminerà a settembre. Nel corso della stagione non mancherà il San Costanzo Show che il 22 luglio e il 12 agosto presenterà lo spettacolo “Cavalli anzi no … somari in battaglia” e poi: concerti, balletti, spettacoli per bambini, tra cui il musical “Mortina” allestito dalla compagnia delle Formiche il 6 agosto, “Cartonito magic show” il 9, “Arriva Lucilla” il 14.

I musical più noti

Tra i concerti spicca l’omaggio a Ennio Moricone che verrà tributato il 3 agosto dall’orchestra del maestro Andrea Albertini e l’omaggio alla Carrà in programma il 13 agosto. Il 17 è previsto uno spettacolo d’eccezione presentato dalla compagnia Art Dream dal titolo “The greast musical show” con la riproposizione di brani dei musical più noti.