Richiedente asilo arrestato per spaccio: la droga nascosta anche in comunità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - La segnalazione era relativa a un africano con le treccioline, i carabinieri hanno perlustrato il territorio finché hanno intercettato un immigrato con quelle caratteristiche alla stazione ferroviaria di Marotta.Il controllo finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti ha avuto esito positivo perché l’immigrato, che è risultato essere un nigeriano di 24 anni ospitato nella comunità per richiedenti asilo di Monte Porzio, aveva con sé un certo quantitativo di marijuana confezionato in palline.I carabinieri dopo averlo perquisito hanno esteso il controllo al suo alloggio, presso la struttura che lo ospita gestito da una cooperativa, rinvenendo altra droga: in tutto 90 grammi. È scattato così l’arresto; ora il nigeriano si trova nel carcere di Villa Fastiggi, lunedì è prevista l’udienza per la convalida dell’arresto.