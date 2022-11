Da Pesaro a Fano con 6 etti di cocaina in auto: all'alt dei carabinieri, dallo choc, investe quasi un militare. Arrestata 28enne

FANO - Aveva così timore di un controllo che, con l'auto, stava per prendere sotto un militare. I carabinieri della Stazione di Fano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 28enne pesarese, sorpresa con circa 600 grammi di cocaina e 70 grammi grammi di hashish. La donna di fatto è incappata nella fitta rete di controlli posti in essere da tempo dai militari dell’Arma della Compagnia di Fano costantemente impegnati nella prevenzione e nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga sul sedile posteriore

I militari, nella serata del 15 novembre, hanno fermato la ragazza al volante di una Citroen C3. La manovra non proprio perfetta ha subito insospettito i militari della Stazione di Fano. L’atteggiamento nervoso da parte della donna ha poi accresciuto i sospetti tanto da spingere i carabinieri ad approfondire il controllo. Una volta in caserma, a seguito di perquisizione del veicolo, occultati in una borsa adagiata sul sedile anteriore del passeggero, sono stati rinvenuti 12 involucri sigillati sottovuoto contenenti “cocaina” e un piccolo panetto di “hashish”.

L'arresto e i domiciliari

I militari hanno dichiarato immediatamente la donna in stato di arresto e per lei si sono subito aperte le porte del carcere di Villa Fastiggi. Su richiesta della Procura della Repubblica di Pesaro l'arresto è stato convalidato ed il Giudice ha disposto per lei i domiciliari. La donna deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.