Il Sottosegretario Prisco e il Capo Nazionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio al Comando dei di Pesaro Urbino​: «Sedi sempre più moderne»

PESARO - Il Sottosegretario di Stato all'Interno Emanuele Prisco accompagnato dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio, ha fatto visita, nella mattinata di martedì 9 aprile al Comando dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino. Ad accoglierli il Prefetto Emanuela Saveria Greco, il Direttore regionale, Cristina D’Angelo ed il Comandante provinciale Leonardo Rampino. Dopo la visita alla sede centrale del Comando, il saluto al personale in servizio e l’incontro con le rappresentanze sindacali. L’Onorevole Prisco ed il Comandante Dalll’Oppio hanno manifestato il loro massimo impegno nel perseguire gli obiettivi prefissati che riguardano principalmente l’ ammodernamento delle sedi di servizio, per renderle sempre più funzionali alla riconosciuta professionalità dei "pompieri".

Il miglioramento del parco automezzi in fase avanzata

Hanno anche ricordato come il miglioramento del parco automezzi sia già in fase avanzata così come la copertura delle carenze numeriche del personale, il tutto per rendere sempre più efficace la risposta nel soccorso alla popolazione.

Nel pomeriggio, il Sottosegretario unitamente ai vertici del Corpo si sono spostati nella sede del Distaccamento di Fano, dove vi sono le risorse del Ministero per la realizzzazione del nuovo distaccamento dei vvf ad opera del comune. Opera fortemente sollecitata dal personale. Il Direttore D’Angelo a ricordo della giornata ha voluto omaggiare l’Onorevole Prisco, il Capo del Corpo Dall’Oppio ed il Prefetto Greco con il crest della Direzione Regionale VV.F delle Marche contenente la fiamma realizzata con la celebre e preziosa carta di Fabriano.