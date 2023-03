COLLI AL METAURO - Solidarietà dal mondo politico e da tanti ragazzi di origine africana. La vicenda di Christophe Mendy, 26 anni, attaccante del Piandirose ( s econda categoria girone A), vittima di insulti razzisti durante una partita di calcio a Isola di Fano insieme al padre , aggredito e colpito con un pugno mentre tentava di difenderlo, ha toccato tante persone .

Consigliere del gruppo misto

Il consigliere comunale pesarese Giovanni Dallasta del gruppo misto invita Christophe a non mollare. Come pubblicato ieri dal Corriere Adriatico, Mendy ha dichiarato che non intende proseguire con il calcio quando sarà terminat o quest o campionato in cui la sua squadra lotta per la salvezza .

« Ho deciso di scrivere questa lettera al giovane giocatore di calcio del Piandirose Christophe Mendy - rivela Dallasta -, perché non accetto che degli insulti possano condizionare i sogni futuri di un ragazzo».

La lettera aperta

«Ciao Christophe - si legge nella lettera aperta - chi ti scrive è un consigliere comunale di Pesaro, ex militante ed ex coordinatore del partito Lega. Mi dispiace molto per quanto successo a te e a tuo babbo, purtroppo di persone violente e razziste è pieno il mondo, ma non per questo devi mollare».

«La società in cui viviamo è fintamente aperta, incoerente e in parte malata. Per esempio – scrive Dallasta - tutti vogliamo comodità e servizi ma nel contempo diciamo di essere ambientalisti, tutti vogliamo essere accoglienti ma nessuno è disposto ad accogliere, quindi accoglienti s ì ma non a casa propria, tutti guardiamo ma non vediamo, tutti sentiamo ma non ascoltiamo. Questa è la società attuale».

Christophe ha abita to in Italia e a Fano , ora a Calcinelli , dall’età di 3 mesi , anagraficamente è nato a Dakar in Senegal. Ha detto chiaro e tondo che è stanco di scendere in campo ogni partita con la pesante zavorra di dover sentirsi razzisticamente etichettare come “negro”.

Le offese al politico

«Sai quante volte a me hanno detto “sei un politico di m .” o “ sei un leghista di m . ” – lo incoraggia Dallasta -? Molte, ma non per questo ho smesso di fare politica . Sai quante volte ti urleranno quelle parole nel campo, nel lavoro, nella vita? Tante, ma le parole hanno il peso e il significato che tu vuoi dargli e l’indifferenza (verso questi attacchi, ndr) è sempre una grande arma, ricordatelo».

Un appello accorato

Quello di Dallasta è un appello accorato a proseguire nella sua passione di calciatore, che ha permesso a tanti giovani africani – compreso il più noto e famoso tra tutti Sadio Manè, stella del Bayern Monaco in Champions League – di raggiungere grandi risultati nonostante difficoltà apparentemente insormontabili.