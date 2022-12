Pesaro, trova una cartella con dentro 1.000 euro e la restituisce al medico che l'aveva persa

PESARO - Gesto d’onestà ieri sera in centro a Pesaro. Una signora di 65 anni ha trovato una cartella appartenente a un medico. All’interno però non c’erano solo ricette, documenti medici e altre pratiche sanitarie ma anche 1000 euro in contanti che erano compensi e acconti per le prestazioni eseguite nella giornata.

L'onestà rara

La donna ha chiamato i carabinieri che in poco tempo hanno trovato il medico e restituito il tutto. Un episodio di rara onestà, specialmente in un periodo in cui i soldi non bastano mai anche solo per fare la spesa, per il carburante dell'auto o pagare le bollette.