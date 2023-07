PESARO Niente dolore e lacrime (anche se sono scese) per l’addio a Sofia Fraternale, la studentessa 16enne morta per un tumore: c’erano le chitarre e i canti, i manifesti, l’arcobaleno colorato e palloncini bianchi e gialli. C’erano i bersaglieri con il nonno a scortare il feretro, c’era la luce del sole al tramonto. Ma c’era soprattutto la gente, una fiumana, migliaia di persone ieri alle 19 al campo di calcio di Loreto, dai compagni di scuola e della parrocchia agli amici di famiglia (la mamma Lucia, il babbo Massimo e il fratello Davide).

Perchè nella sua breve ma intensa vita Sofia non è stata solo un punto di riferimento ma, come ha detto don Giuseppe Fabbrini nella sua toccante omelia, «è stata una madre». Studentessa alla Nuova Scuola, scout, attiva nell’oratorio la malattia «ha spogliato Sofia di tutto, rivestendola d’altro». «Avresti potuto arrabbiarsi e disperarsi - ha spiegato il sacerdote che ha seguito la famiglia Fraternale rivolgendosi a Sofia come in una lunga e commovente lettera - la malattia ti ha privata della bellezza esteriore e fisica, dell’autonomia, sei diventata bisognosa di tutto, potevi arrabbiarti, ma per grazia in te è avvenuto qualcosa, il tuo cuore e la tua intelligenza hanno scelto l’essere di Gesù e non il nulla».

Combattenti fino alla fine

E ancora: «Sei stata come una madre, capace di generare vita, hai generato conforto per la tua famiglia che ha combattuto, si é plasmata per te, hai generato movimento di cuore per tutti quelli che si sono resi disponibili. Hai generato incontri, relazioni, dialogo, preghiera, soprattutto l’amore a prendersi cura, tutto questo grazie al tuo sguardo fisso su Gesù, che dicevi “mi invade”. Lui non ti ha sottratto alla morte e a nulla, ma ha plasmato il tuo cuore». Infine un invito ai presenti a riflettere: «Se siete qui è perchè Sofia vi ha insegnato qualcosa. Non vivete questo momento solo in modo emozionale, perché domani sarà già nel dimenticatoio, interrogatevi, sul vostro valore della vita, perchè é una cosa seria. Grazie alla famiglia di Sofia per la testimonianza di vita e coraggio. Personalmente ti ringrazio, perchè ogni volta che ti ho visitato sono tornato io visitato. Sofia, tu ci hai insegnato che l’amore é più forte della morte».