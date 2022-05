Precipita per 50 metri con un mezzo meccanico: lo recuperano i vigili del fuoco che lo affidano all'eliambulanza

PIANDIMELETO - E’ precipitato per oltre 50 metri con un mezzo meccanico mentre stava lavorando su un terreno impervio: l’uomo è stato soccorso ed ora si trova ricoverato ad Ancona.

L’infortunio è successo nel tardo pomeriggio di ieri in una zona boscosa di Piandimeleto dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Urbino allertati per un soccorso persona.

Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo alla guida del mezzo meccanico era impegnato su un terreno particolarmente impervio quando il mezzo si è ribaltato ed è precipitato nella scarpata.

L’uomo è precipitato per oltre 50 metri e le operazioni di salvataggio sono state impegnative. Raggiunto dalla squadra e portato in luogo sicuro l’uomo è stata verricellato dall’elicottero del 118 per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

