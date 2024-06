Snack con la droga, arrestato 19enne di Fano: in auto aveva anche hashish e 1,3 kg di marijuana

FANO - La merenda era stupefacente. La Polizia di Stato ha svolto nel territorio fanese un’attività antidroga, denominata “Down Town” traendo in arresto un 19 enne fanese e sequestrando un ingente quantitativo di stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Fano, nel corso di vari servizi di controllo del territorio nella Città della Fortuna e, in particolare nel centro storico, monitoravano alcuni spostamenti sospetti che portavano i poliziotti alla individuazione di uno dei principali canali di rifornimento dello stupefacente sulle varie piazze di spaccio cittadino al dettaglio, rivolto, soprattutto, alle fasce giovanili.

Auto sospetta

In tale contesto, gli agenti del Commissariato concentravano l’attenzione su un’autovettura che nel pomeriggio di lunedì veniva fermata al casello dell’autostrada; la stessa auto era già stata notata, in precedenza, raggiungere il centro cittadino provenendo proprio dall’A14.

L'arresto

Sottoposto a controllo, i poliziotti rinvenivano, nascosto all’interno del veicolo, 1 kg. e 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, conservato in diversi pacchi e 184 grammi di hashish, pronta per essere ceduta ai vari spacciatori della città di Fano. Oltre a ciò, gli agenti rinvenivano anche denaro contante pari a 500 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio ed ulteriori 19 confezioni di prodotti mangiabili, del tipo snack, destinati, principalmente, ad una giovane clientela, di cui una parte contenente sostanze psicotrope del tipo funghi allucinogeni ed altri con concentrazioni di principio attivo del tipo tetraidrocannabinolo, superiore al limite consentito dalla normativa, la cui distribuzione è proibita in Italia.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Villa Fastiggi. Questa mattina il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria