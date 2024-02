FANO Non va proprio giù la riconfigurazione delle autonomie scolastiche che ad inizio 2024 ha accompagnato l’annuncio dell’istituzione di una nuova scuola media a Sant’Orso. Sul piede di guerra personale scolastico e genitori dell’istituto comprensivo “Gandiglio”, destrutturato attraverso lo scorporo della scuola primaria “Gentile” e di quella dell’infanzia “Albero azzurro” destinate all’istituto comprensivo “Padalino”.

Nessuna concertazione

«Uno smembramento inconcepibile, perpetuato senza alcun riguardo nei confronti del personale, dell’utenza e degli organi collegiali preposti a fornire esplicito e motivato parere nel merito del dimensionamento, come da linee guida della Regione» si legge in un documento che traduce perfettamente l’insofferenza verso un provvedimento che ha dato corpo «alle preoccupazioni dell’assessore Mascarin, condivise tra agosto e settembre 2023 in sede di riunione del tavolo tecnico con i dirigenti scolastici e poi fatte proprie dalla maggioranza consiliare circa l’esigenza di salvaguardare la qualità-continuità del servizio scolastico ed evitare disagio per le famiglie in vista delle iscrizioni».

Solo che quanto avvenuto non è da ricondurre «alla paventata soppressione dei due circoli didattici, fuori norma ormai da 12 anni e che hanno continuato di fatto a sopravvivere praticamente inalterati nella loro precedente struttura, con l’istituzione della nuova secondaria a Sant’Orso e con l’annessione della secondaria “Gandiglio” a “San Lazzaro”».

La manina colpevole

Ci si chiede di chi sia stata «la “manina” che ha vergato il prospetto analitico, con l'individuazione delle autonomie scolastiche, la loro ubicazione e la relativa assegnazione dei plessi, tracciando sulla carta l’infelice linea di demarcazione che ha separato in due tronconi l’istituto comprensivo “Gandiglio”, dopo 21 anni di sforzi congiunti all’interno e fra i vari ordini di scuola, nella ricerca del miglior assetto organizzativo e formativo» per un’operazione che ha tradito completamente i concetti di «concertazione e condivisione di intenti con le parti interessate», preso atto che «tutti i membri della comunità scolastica non sapevano nulla di cosa li attendeva».

Disorientamento palese anche fra i genitori «considerato che le procedure di mobilità straordinaria potrebbero alterare in modo significativo la titolarità dei docenti, sia che questi restino nell'istituto dove prestano attualmente servizio, sia che chiedano di confluire anticipatamente nell'organico dell'istituto di destinazione» e prospettive fumose per la “Gentile” «in termini di offerta formativa e servizi, dopo avere investito su un orario didattico antimeridiano in sei giorni settimanali e privo di rientri, arricchito con attività interne di continuità e orientamento per la scelta della seconda lingua, stabilendo inoltre criteri di priorità per l’accesso ai corsi a indirizzo musicale e Cambridge, nonché a quelli ordinari dell’istituto».

Annunciate altre azioni

Tutte queste considerazioni fortemente critiche, riaffermate in sede di assemblea, sono confluite in un documento consegnato alle organizzazioni sindacali presenti all’incontro e costituiranno la base «per ulteriori azioni».