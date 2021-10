Nuovo ospedale, il Comune rivaluta le stime: pro e contro dei siti Muraglia e Case Bruciate

PESARO - Una scelta tecnica sulla quale incombe la negoziazione politica posto che uno dei due interlocutori, nelle premesse, non si è dichiarato disposto ad accettare una soluzione diversa dalla propria. È questo il difficile lavoro che deve affrontare il gruppo tecnico formato da Regione e Comune per scegliere, tra le aree di Muraglia e Case Bruciate indicate nel master plan dell’edilizia ospedaliera delle Marche, il sito più funzionale per il nuovo ospedale di Pesaro da 372 posti letto.

Il primo contatto dei tecnici

Ieri mattina nella sede di Ancona della giunta regionale si sono ritrovati i tecnici per l’avvio del confronto sulle caratteristiche sanitarie e logistiche e i costi dell’opera nelle due aree: il segretario generale Mario Becchetti con i dirigenti del servizio tutela gestione e assetto del territorio Nardo Goffi e del servizio sanità (facente funzioni) Filippo Masera in rappresentanza della Regione e il consulente (a titolo gratuito) del sindaco di Pesaro Franco Arceci con i dirigenti del servizio urbanistica Mauro Moretti e del servizio nuove opere Maurizio Severini per conto del Comune.

Meno di due ore per l'incontro

Nell’incontro, durato meno di due ore in un clima di collaborazione istituzionale, è stato stabilito il programma delle riunioni. Il gruppo tecnico ha dieci giorni lavorativi di tempo dalla nomina di mercoledì scorso (quindi fino al 10 novembre) per formulare la scelta definitiva del sito al fine di procedere alla costruzione del nuovo ospedale - il cui iter è stato avviato più di 10 anni fa - che dovrà accorpare le funzioni ora distribuite tra il presidio di Muraglia e il San Salvatore, dopo il superamento da parte della giunta Acquaroli dell’ospedale unico di Marche Nord con la revoca del project financing della cordata di imprese capeggiata dalla Renco per una struttura da 612 posti letto a Muraglia.

Il nodo da sciogliere

Il nodo principale da sciogliere è quello della valutazione dei costi. Il sindaco Matteo Ricci, che rivendica la conferma del sito di Muraglia, sostiene che la stima riportata nel master plan, secondo la quale il nuovo ospedale a Case Bruciate costerebbe 140 milioni di euro e a Muraglia 170 milioni, non è attendibile. Tale calcolo, oltre agli oneri per l’allestimento infrastrutturale di Case Bruciate, area ora occupata da campi agricoli quindi priva delle reti di acqua, luce, gas e fibra ottica, non terrebbe conto del costo della conversione urbanistica ed edilizia dell’area ospedaliera di Muraglia. Un onere gravoso che andrebbe ad aggiungersi a quello per la conversione del complesso centrale del San Salvatore.

Le diverse caratteristiche

Inoltre, non sarebbe stimato il costo ambientale del consumo di suolo per la cementificazione di un’area agricola, seppure urbanisticamente già classificata come edificabile con destinazione residenziale. Incide sul piano economico a favore di Muraglia anche la disponibilità nell’attuale ospedale della tecnologia di radioterapia, per la quale da Case Bruciate dovrebbe essere organizzata una spola di pazienti. Su queste basi i tecnici del Comune, come riferisce Ricci (che dà valore anche alla maggiore vicinanza di Muraglia al Santa Croce di Fano per quanto non ci sia chiarezza sul futuro dell’azienda Marche Nord), porteranno al tavolo del confronto un nuovo computo dei costi, revisionando la stima della Regione.

Per il resto il vantaggio principale di Case Bruciate è la possibilità di uno sviluppo dell’ospedale e delle infrastrutture in orizzontale (e non in altezza per l’edificio e in profondità per il parcheggio come nell’urbanizzata Muraglia) secondo i dettami dell’architettura terapeutica, con una struttura flessibile ed energicamente evoluta. Favorevoli per Case Bruciate anche i collegamenti viari nella prossimità dal casello dell’A14 e l’assenza di costruzioni, che nel presidio di Muraglia devono essere abbattute con disagi logistici per lo spostamento dei pazienti. Alla precarietà idrogeologica della zona a Sud di Pesaro fa da contrappunto il vincolo del piano per l’assetto idrogeologico (Pai) nell’area di Case Bruciate.

