Silvia Romano, le accuse fanno scattare il blitz alla Africa Milele. Perquisizioni in corso

FANO - Perquisizione in corso alla Onlus Africa Milele, dopo la liberazione di Silvia Romano. Un blitz quasi annunciato dopo la bufera che si è abbattuta sulla casa di Africa Milele nel villaggio di Chakama, nel Kenya rurale a 80 chilometri da Malindi, proprio quando il tragico fortunale, annunciato da tuoni e fulmini, che aveva fatto tenere il cuore in gola per 18 mesi, con la liberazione di Silvia Romano sembrava essersi dileguato per sempre. Ma aperto il tempo delle accuse, anche alla Onlus di Fano.

Le perquisioni sono in corso.

