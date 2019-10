Si spara con il fucile a 15 anni Lascia biglietto d'addio ai genitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMIGNANO - Una terribile tragedia con molti perché. Un ragazzo di 15 anni (ne avrebbe compiuti 16 a novembre) si è tolto la vita, tra le 12.30 e le 13.00 di ieri sparandosi un colpo di fucile di proprietà del padre regolarmente detenuto e chiuso a chiave in un armadietto nell’abitazione in via San Gregorio. L’arma è stata ritrovata accanto al corpo esanime del giovanissimo. Sotto choc l’intero paese. Sul caso indagano i carabinieri che hanno sequestrato il cellulare del giovanissimo e un bigliettino trovato in una stanza che non spiega le ragioni del suo gesto ma riporta parole di scuse nei confronti dei genitori. Ragioni che non sono, dunque, affatto chiare.