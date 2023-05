PESARO - Pauroso incidente ieri pomeriggio nella zona di Largo Ascoli Piceno a Tombaccia dove è rimasto coinvolto il vicario della Questura, Domenico Giacinto Profazio, di 50 anni. Il funzionario era alla guida dell’auto e viaggiava solo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della Bmw che è cappottata sulla strada, non lontano dal Bar Stop, dopo essersi andata a schiantare contro un palo posto ai margini della sede stradale dove inizia via Gagarin.

APPROFONDIMENTI L'ALLUVIONE Pesaro, le aziende in ginocchio dopo gli allagamenti: «Aiutateci a ripartire»



Come sia potuto succedere sarà lo stesso dirigente a spiegarlo, ora ricoverato in via precauzionale ad Ancona. All’inizio le sue condizioni sembravano molto più serie tanto che è stato trasferito a Torrette in eliambulanza, poi le sue condizioni sono via via migliorate, come hanno potuto sincerarsi anche i colleghi che, preoccupati, sono riusciti a mettersi in contatto(alcuni dirigenti si sono portati direttamente ad Ancona). E’ stato lo stesso vicario a tranquillizzarli sulle sue condizioni: per fortuna non sono gravi, ma è stato quasi un miracolato stante la dinamica dello schianto che ha portato al ribaltamento del mezzo.



E la paura è stata tanta, anche perchè quell’auto cappottata sulla sede stradale ha destato viva impressione in chi l’ha vista. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 e non ha coinvolto per fortuna altri mezzi in transito. La Bmv è finita contro il palo poi si è portata nel mezzo della sede stradale ribaltandosi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i mezzi del soccorso, una pattuglia della polizia e altre pattuglie della squadra volante. Domenico Giacinto Profazio è in servizio alla Questura di Pesaro dal gennaio del 2021, proveniente da Bari.