Furiosa lite in centro tra la folla dello shopping di Natale: l'ambulanza soccorre un ferito

PESARO - Una lite furiosa in pieno centro, ieri pomeriggio, mentre decine di pesaresi si preparavano al rito delle vasche in via Branca curiosando tra mercatini, vetrine e allestimenti natalizi. E’ successo intorno alle 17.30 nella zona di Galleria Roma che quest’anno è anche un punto d’attrazione festaiolo per lo scivolo di ghiaccio collocato tra via Curiel e piazzale Lazzarini.

Le motivazioni

Non si conoscono le motivazioni del litigio che ha coinvolto più persone e che ha visto l’intervento di una pattuglia della polizia allertata da alcuni passanti ed esercenti preoccupati. L’arrivo della polizia ha comportato un fuggi fuggi dei coinvolti ed ha avuto anche un’appendice con un secondo tempo in via Borgomozzo che è una delle strade del centro che perimetra la Galleria Roma. Di lì a poco la polizia locale ha dovuto accorrere nella viuzza per un incidente: un uomo, italiano, era infatti caduto dalla bicicletta e nella caduta si era procurato dei traumi preoccupanti per cui è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118 insieme a quello degli agenti della municipale per gli accertamenti relativi alla dinamica e vedere se nella caduta ci fossero stati altri mezzi o persone coinvolte.

Accertamenti

L’uomo è stato portato al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore e da quanto si è potuto apprendere non era escluso un suo coinvolgimento nella lite avvenuta poco prima e proprio su questa eventualità erano in corso accertamenti. Un fine settimana di liti e di animi surriscaldati.

Sempre la polizia nella notte a cavallo tra sabato e domenica è dovuta accorrere in Strada della Romagna, nella zona di Cattabrighe lungo la statale 16 dove era stata segnalata una furiosa lite tra una coppia: lei, 34 anni, di origine rumene, lui, 35enne italiano. La segnalazione tra l’altro ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine per Codice rosso che si attiva quando gli episodi denunciati riguardano reati che si inseriscono all’interno di un più ampio quadro di violenza domestica o di genere.

Il codice rosso

All’arrivo della polizia l’uomo si era allontanato: è stato denunciato per lesioni e percosse. La donna è stata soccorsa e curata per i traumi subiti. Infine, restando in tema di liti, sabato nel primo pomeriggio sempre la polizia è stata chiamata a intervenire nella zona della stazione ferroviaria, in piazzale Falcone Borsellino per un alterco piuttosto violento tra due persone, un uomo di mezza età, e uno più giovane e di colore, avvenuto di fronte alle persone che erano in attesa dell’autobus. Non si conoscono i motivi della lite forse accresciuta anche dall’alcol. Sul posto, insieme alla polizia, anche un’ambulanza del 118.

