SERRA SANT’ABBONDIO Seppur lentamente si sta tornando alla normalità nel borgo ai piedi del Catria, dopo l’alluvione che ha gravemente danneggiato il territorio. Le criticità rimangono molte e importanti ma al contempo arrivano anche novità positive. A fare il punto è il sindaco Ludovico Caverni, ad iniziare dalla situazione idrica: «Sono giunte finalmente le analisi dei nuovi campionamenti effettuati nei punti che erano risultati non idonei alla potabilità. L’acqua è tornata potabile in tutto il territorio comunale». Si susseguono quotidianamente i sopralluoghi.



Gli aiuti



Tra le priorità la riapertura della strada che porta a Fonte Avellana. E non mancano gli aiuti: «Si tratta – prosegue il primo cittadino - di una squadra di tecnici inviati dal comune di Firenze.

I rilievi sono stati effettuati su tutto il territorio comunale e sono rivolti a completare le schede di tipologia ‘D0’, quelle dove verranno indicati gli studi e le ipotesi di lavoro da effettuare per ripristinare le infrastrutture. È un lavoro enorme che servirà ad avere una prima stima degli interventi da fare per avviare la fase di ricostruzione. Posso anticipare che già siamo arrivati a quantificare cifre di diverse decine di milioni di euro solamente per interventi nel pubblico.

« Abbiamo fatto un nuovo sopralluogo con la Provincia per la strada che porta al monastero di Fonte Avellana e a breve dovrebbero iniziare i lavori per la messa in sicurezza della frana che interessa l’agriturismo ‘Il Paradiso’ e impedisce l’apertura della prima parte della provinciale».



I risarcimenti



Caverni ricorda, infine, alla cittadinanza alcune scadenze importanti: «Mercoledì è la data ultima di invio per le richieste di risarcimento danni, sia per i privati cittadini che per le aziende. Visto l’elevato numero di richieste pervenute e viste le numerose schede ‘D0’ da inviare – conclude il sindaco - abbiamo chiesto una proroga delle scadenze al commissario e al vicecommissario. In assenza di ulteriori notizie sollecitiamo ad inviare il prima possibile i modelli tramite Pec». Questa mattina sarà ancora possibile portare il modello direttamente in municipio. Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito del comune.