SERRA SANT’ABBONDIO Rovistano in 4 case ma si portano via un magro bottino. Il fatto è accaduto venerdì sera tra le 18 e le 21. I ladri sono entrati nelle 4 villette a schiera che si trovano fuori delle mura del borgo medievale. Ad accorgersene una donna al rientro dal lavoro che ha avvertito gli altri residenti e i carabinieri di Pergola.

Dai primi accertamenti, a parte scorte alimentari, i ladri non avrebbero portato via nulla di prezioso. «Quello che mi preoccupa particolarmente – racconta Fausto Mollaroli proprietario di una delle villette – è l’insicurezza che si vive fuori dai paesi. Per quello che mi riguarda, purtroppo, è la seconda volta che ho i ladri in casa. Tre anni fa hanno rubato tutto l’oro di mia moglie e tutto quello che c’è di valore pertanto, questa volta, non ci risulta che abbiano preso cose importanti. Salvo se hanno visitato il congelatore o il frigorifero». Una battuta che non riesce a mascherare che la situazione lo sta logorando. Per un’altra famiglia il blitz dei ladri è il terzo. I balordi sono entrati dalla porta sul retro e hanno messo a soqquadro tutte le quattro abitazioni.



Il raid



Un raid che arriva in un momento davvero molto delicato per la popolazione dell’entroterra alle falde del massiccio del Catria. Area martoriata dalla catastrofe naturale del 15 settembre tra l’alluvione del Cesano e Giombi e un dissesto idrogeologico che ha compromesso il 70% delle strade comunali e provinciali. «Esiste un sistema pubblico di controllo con video telecamere operative – entra nel merito Ludovico Caverni, il Sindaco di Serra Sant’Abbondio – ma, purtroppo siamo un comprensorio a rischio sciacallaggio. Il territorio e la comunità si meriterebbero più pattuglie anche per favorire il ritorno ad un clima di fiducia».