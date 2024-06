FANO C'è stato un momento, quando il nuovo sindaco ha preso la parola dopo il passaggio della fascia tricolore, in cui Massimo Seri ha guardato in basso e ha fatto fatica a controllare la commozione nella sala della giunta straripante di giornalisti, operatori tv, dipendenti, ex amministratori e, soprattutto, componenti della nuova maggioranza.

«Sindaco per tutta la vita»

«Un sindaco rimane tale per tutta la vita - ha affermato Luca Serfilippi -. L'ho visto con Stefano (Aguzzi, ndr), lo vedo oggi con te. Dieci anni fa ero dall'altra parte, ricordo che ero uscito dal Comune un po' piangendo perché quando si amministra la propria città si dedica sempre oltre il cento per cento di sé stessi».



Non solo rispetto istituzionale e fair play, la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio in Municipio per il passaggio delle consegne tra il sindaco uscente e quello entrante è stata protetta dall'effetto e dall'emozione.

Un affetto sincero

Un sincero affetto tra Massimo Seri e Luca Serfilippi, che oltre all'impegno nel consiglio comunale degli ultimi 5 anni (seppure su fronti opposti) hanno condiviso anche il volontariato nell'Avis, e un'emozione viva per le alterne dinamiche elettorali con la memoria della disfatta di 10 anni fa del centrodestra frammentato (in cui l'attuale sindaco era assessore) che si è sovrapposta alla bruciante sconfitta di oggi del centrosinistra a sua volta diviso.

«È sempre emozionante questo passaggio - ha commentato Seri, che l'aveva vissuto a ruoli invertiti nel 2014 con Aguzzi -. Sono terminati 10 anni di rappresentanza di questa straordinaria città a cui ho e abbiamo voluto bene. L'obiettivo è quello di fare belle cose ma non sempre ci si riesce, questa è una responsabilità importante perché Fano ha 60mila abitanti con le sue complessità».

Il rapporto con i cittadini

«Se posso darti un consiglio - ha sottolineato -, da padre a figlio o da fratello maggiore perché la differenza è grande (23 anni, ndr) cura il rapporto con la gente, per far capire che ci sei sempre anche nei momenti difficili, questa comunità è come una grande famiglia. Ti passo un testimone importante, lo faccio anche con piacere perché ti conosco da tanto tempo, sei un ragazzo per bene, non ti fare condizionare troppo perché le dinamiche delle coalizioni non sempre ti aiuta. Metti sempre l'amore della città davanti a tutto».

Conti in ordine

Seri ha detto di lasciare un Comune in buono stato, che ha capacità e professionalità dalle quali si sono ottenuti anche in momenti difficili risultati non scontati, paragonandoli con quelli di altre realtà. «Ti lascio anche qualche problema», ha scherzato suscitando l'ilarità generale.

L'ex sindaco ha evidenziato come Fano sia una delle amministrazioni meno indebitate, elencando alcune voci di spesa. In particolare sono in corso opere per 72 milioni di euro su 110 (quindi devono essere avviati lavori quasi per 40 milioni). Tra applausi, battute e risate, sono state consegnate la chiave simbolica della città e la fascia tricolore, indossata inizialmente al contrario da Serfilippi (perché dopo il discorso è stata necessaria una posa supplementare per scattare foto corrette).

Per la conoscenza che gli deriva dall'essere stato all'opposizione, Serfilippi ha dato atto a Seri dei conti in ordine del Comune (salvo esprimergli separatamente la preoccupazione per l'impennata dei costi del cantiere di piazza Costa bloccato di nuovo dai ritrovamenti archeologici ).

Il cambio di passo

Ha detto che la sua maggioranza ha voglia di mettersi al lavoro con l'onere e l'onore di fare cambiare passo alla città secondo le aspettative dei fanesi dimostrate dalla sua vittoria al primo turno.

Ricordando che 10 anni fa si era recato a casa di Caterina Del Bianco, che aveva assunto le sue deleghe di ex assessore, per lasciare le consegne dei progetti, Serfilippi ha apprezzato lo stile di Seri (e anche di parte della giunta) richiamandosi all' esperienza degli scout, rispetto a quando al cambio di amministrazione si cambiavano anche le serrature delle porte.