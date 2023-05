SENIGALLIA - Minaccia un commerciante e ha quasi un etto e mezzo di cocaina: arrestato per spaccio ed estorsione un 40enne del pesarese. L'opereazione nasce da un'indagine del Commissariato di Senigallia, insieme a personale dell’Anticrimine del Commissariato di Fano e della Squadra Mobile della Questura di Pesaro.

L'indagine, nell'ambito dello lotta allo spaccio nasce dalle informazioni acquisite secondo cui una delle persone individuate, commerciante di Marotta ma gravitante anche su Senigallia, era vittima di un’estorsione.

Durante l’indagine durata qualche settimana si è appreso che il commerciante di Marotta era stato minacciato da una persona alla quale avrebbe dovuto consegnare la somma di 5.000 euro.

La trappola è scattata il 23 maggio a Marotta, quando all'appuntamento per il pagamento si sono presentati anche i poliziotti. Nell'immediata perquisizione domiciliare sono stati trovati un panetto di cocaina da 120 grammi nascosto in un comodino, un altro involucro con altri 20 grammi, un bilancino di precisione e 2mila euro in contanti.